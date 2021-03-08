В Купчино вспыхнула двухкомнатная квартира

Утром 8 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило около пяти утра.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире дома № 12/2 на улице Димитрова.Горела обстановка площадью 15 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:04. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.