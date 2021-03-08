В Приозерском районе конфликт закончился стрельбой

В Приозерском районе полиция проводит проверку после конфликта со стрельбой.

Инцидент произошел вечером 7 марта.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Леноблсти, в доме на Железнодорожной улице в поселке Соловьевка Приозерского района между двумя соседями произошел конфликт.

После конфликта старший из мужчин ушел домой и вернулся предметом похожим на пистолет, из которого выстрелил вверх. Затем между соседями произошла драка, после которой заявитель заметил ссадину на голове. По словам второго участника конфликта, предмет, похожий на газовый револьвер, он приобрел в Петербурге, нигде не регистрировал.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.