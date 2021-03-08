В Петербурге коронавирус унес жизни еще 43 человек

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в Петербурге скончались 43 человека. В предыдущие три дня суточная смертность не превышала 40 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Петербурге зафиксировано 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 374887 случаев заражения COVID-19. Скончались 11393 человек. Выздоровело 316 314 человека.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12608 человек.

С начала пандемии в России выявлено 4 333 029 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 473 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 922 246 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.