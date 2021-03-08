СКА проиграл минскому «Динамо» со счетом 1:2

Минское «Динамо» обыграло СКА в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 2:1.

«Динамо» принимало СКА в понедельник, 8 марта. Петербуржцы повели в счете в конце первого периода. Соперники отыгрались на 24-й минуте. Следующая шайба принесла победу команде на 47-й минуте.

«Динамо» сократило отставание от СКА, впервые выиграв в серии — 1-3. В следующий раз клубы встретятся в Ледовом дворце в среду, 10 марта.

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