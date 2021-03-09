В США школьник случайно взорвал самодельную бомбу

В США ученик принес в школу самодельную бомбу и случайно взорвал устройство.

Инцидент произошел в классе в американском штате Мичиган, сообщили с местной полиции.

По предварительной информации, 16-летний школьник случайно взорвал принесенное в учебное заведение устройство. В результате происшествия, ученик получил ранения средней тяжести, его увезли в больницу.

Кроме того, по меньшей мере пострадали еще четыре ученика. Школа была эвакуирована. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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