Спасатели ночью тушили пожар в Доме художника на Петроградке

Спасатели ночью тушили пожар в Доме художника на Петроградке
Пожар произошел на Песочной набережной, 16. Фото: Google Street View

В ночь на 9 марта в Петроградском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 4:55 мск.

Возгорание произошло в Доме художника на Песочной набережной, 16, сообщили в ГУ МЧС по городу. На четвертом этаже здания обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось к 5:43. В ликвидации пожара участвовали четыре пожарных расчета. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Латышских Стрелков в Петербурге пожарные спасали опасно стоявшую на балконе девушку. Ее передали медикам.

Петроградский район пожар происшествия


 

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Спасатели ночью тушили пожар в Доме художника на Петроградке
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