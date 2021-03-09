Спасатели ночью тушили пожар в Доме художника на Петроградке

В ночь на 9 марта в Петроградском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о пожаре поступило в 4:55 мск.
Возгорание произошло в Доме художника на Песочной набережной, 16, сообщили в ГУ МЧС по городу. На четвертом этаже здания обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось к 5:43. В ликвидации пожара участвовали четыре пожарных расчета. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Латышских Стрелков в Петербурге пожарные спасали опасно стоявшую на балконе девушку. Ее передали медикам.