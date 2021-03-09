В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более пяти тыс. человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более пяти тыс. человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

Жители Петербурга продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 5915 человек.

Об этом стало известно во вторник, 9 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за указанный период было обработано 2804 выза по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1420 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1148 человек. Добровольцы выполнили 5930 заявок.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость COVID в Петербурге возросла на 87 %.

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