После смертельного ДТП в Сосновом Бору возбуждено уголовное дело

В понедельник, 8 марта, на улице Солнечная в городе Сосновый Бор произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 30-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил мужчину 1944 года рождения.

Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очевидцы предположили, что водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением. В результате машина получила механические повреждения.