В Петербурге коронавирус унес жизни ещё 42 человек

С начала пандемии в Петербурге от коронавируса умерли 11 435 человек.. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С начала пандемии в Петербурге от коронавируса умерли 11 435 человек.. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге еще 42 человека стали жертвами коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф. С начала пандемии в Петербурге от коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 11 435 человек.

За сутки в Петербурге зафиксирован 941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 375828 случаев заражения COVID-19. Скончались 11435 человек. Выздоровело 317686 человек.

С начала пандемии в России выявлено4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 932 177 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.