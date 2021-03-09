Уроженца Таджикистана разыскивают в Петербурге за смертельное избиение мужчины

Обвиняемого объявили в международный розыск. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Обвиняемого объявили в международный розыск. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Следственные органы разыскивают мужчину, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления. Разыскиваемому вменяют ч.4 ст.111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, преступление произошло в январе 2019 года в квартире на улице Фрунзе. Между потерпевшим и 24-летним гражданином Таджикистана Хсенжоном Файозовым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый избил оппонента до смерти.

Файозову заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. По данным СК, разыскиваемый крупного телосложения и среднего роста. На вид ему 23-25 лет.

Петербуржцев, располагающих информацией о местонахождении обвиняемого, попросили позвонить по телефону 570-66-71 или 02.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пристававший к школьнице в Петербурге мужчина может быть причастен к другим преступлениям.