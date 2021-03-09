Крытые катки построят на Васильевском острове и в Калининском районе

В Петербурге собираются построить крытые катки и спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщили в Смольном, по поручению губернатора Александра Беглова в города увеличат количество спортивных площадок и сооружений в новых кварталах. По словам градоначальника, строительство спортивных объектов должно обсуждаться еще на стадии проектирования новостроек.

Беглов отметил, что по итогам прошлого года число жителей города, ведущих здоровый образ жизни, выросло на 55 тысяч человек. Через три года их должно быть не меньше 55% населения.

Город запланировал строительство Центра спортивной подготовки по баскетболу во Фрунзенском районе, а также крытых катков в Василеостровском и Калининском районах. Строительство спорткомплекса для лиц с ограниченными возможностями в Приморском районе продолжится.

Кроме того, в 2021 году в Петербурге отремонтируют 34 спортивные площадки во дворах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получит 792 млн рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры.