Зеленский намерен лично встретиться с Путиным

Президент Украины хочет обсудить ситуацию в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что раз встреча в «нормандском формате» не состоится, он намерен встретиться с лидерами Франции, Германии и России по отдельности. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский отметил, что найдет возможность провести переговоры с каждым политиком, в том числе с президентом России Владимиром Путины. Он подчеркнул, что решение некоторых вопрос нельзя откладывать.

Напоминаем, что переговоры в «нормандском формате» проходят с 2014 года. Последний саммит состоялся в Париже в декабре 2019 года. При этом Зеленский отмечает, что ситуация в Донбассе накаляется и нужно в ней разбираться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс. Часть территорий, которые раньше были частью Украины, провозгласили о желании стать независимыми. Киев эту позицию не принимает.