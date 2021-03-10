Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 10 тысяч человек

Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 10 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: unsplash

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 10 740 человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 9 770 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1420 петербургских волонтеров. Из них прошли обучение и получили аккредитацию 1148 человек. Выполнены 5953 заявки. Они помогают во время пандемии другим людям. Нуждающиеся жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени гуманитарную помощь получили 178 786 человек, им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса.

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Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 10 тысяч человек
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