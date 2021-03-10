Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 10 тысяч человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 10 740 человек.
Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 9 770 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.
С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1420 петербургских волонтеров. Из них прошли обучение и получили аккредитацию 1148 человек. Выполнены 5953 заявки. Они помогают во время пандемии другим людям. Нуждающиеся жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.
Также с осени гуманитарную помощь получили 178 786 человек, им доставили продуктовые наборы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса.