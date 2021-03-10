Коронавирус стал причиной смерти еще 52 жителей Петербурга

В Петербурге за сутки зарегистрировали 52 смерти от коронавируса. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 42 человека, то есть на 10 человек больше.
Северная столица занимает первое место в антирейтинге по числе летальных исходов от коронавируса, на втором — Москва, где за сутки умер 51 пациент с COVID-19. Следом идет Подмосковье с 31 летальным исходом. В Ленобласти от ковида умерли еще пять человек. Статистика смертности по всей России пополнилась 466 жертвами коронавируса.
В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 11 487 человек. В целом по России умерли от COVID 90 275 пациентов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса.