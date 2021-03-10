В Петербурге ожидается до 12 градусов мороза

В Петербурге, 10 марта, ожидается морозная погода без осадков. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Погоду в Северной столице продолжит формировать наполненный арктическим воздухом антициклон. Температура воздуха окажется на 12-13° ниже нормы», — рассказал он.

Днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов. Ветер восточного направления подует со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 773 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.