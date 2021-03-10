Подготовка новых ограничений и деньги за вакцинацию: последнее о COVID-19 в Петербурге

Коронавирус отступает в Петербурге неохотно, власти не исключают, что город может накрыть третьей волной. Пока по-прежнему рассчитывают на кампанию по вакцинации населения. К слову, в Северной столице уже предложили платить местным жителям за прививку от COVID-19.

По последним данным, в городе наблюдаются 46 707 человек с коронавирусом. При этом за сутки к 9 марта прирост заболевших составил меньше тысячи человек.

Ситуация с COVID-19 в городе постепенно стабилизируется, но довольно медленно. Доля тяжелых пациентов в стационарах по-прежнему высока. Кроме того, на аппаратах искусственной вентиляции легких находится более 200 пациентов.

Появилась даже информация о том, что город начинает готовиться к третьей волне пандемии. Известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Олегу Эргашеву разработать рекомендации по ограничительным мерам на случай новой вспышки заболевания.

Пока в городе рассчитывают, что обстановка придет в норму после вакцинация населения. Горожане, однако, делают прививки уже не так охотно, как это было в начале кампании по вакцинации. Председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов предложил платить гражданам за прививку от COVID-19, чтобы населеннее активнее шло в прививочные пункты.

К слову, губернатор Северной столицы прививку сделал. Ранее он поделился ощущениями спустя девять дней после вакцинации. Александр Беглов уточнил, что привился в начале марта первым компонентом «Спутника V». Губернатор заметил, что спустя девять дней он все еще не замечает никаких реакций организма и продолжает жить и работать в обычном режиме. При этом он призвал прийти в пункты вакцинации дачников, отметив, что их отпуск может оказаться омрачен, если они заболеют.

Отметим, что за все время в Петербурге было зафиксировано 375 828 случаев заболевания коронавирусом. При этом скончались 11 435 человек.