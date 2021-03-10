На Партизана Германа задержали мужчину, который попал в ДТП на угнанной иномарке

На Партизана Германа задержали мужчину, который попал в ДТП на угнанной иномарке
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В Петербурге сотрудники полиции задержали водителя, угнавшего иномарку и совершившего на ней ДТП.

В ночь на 10 марта в полицию обратился мужчина 1989 года рождения и сообщил, что неизвестный злоумышленник угнал Mitsubishi Outlander стоимостью 285 000 рублей.

Угонщика задержали у дома 14 по улице Партизана Германа после совершенного на иномарке ДТП. Им оказался мужчина 1990 года рождения, предположительно, находившийся в состоянии опьянения. Иномарка осмотрена и передана собственнику под сохранную расписку. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очевидцы предположили, что водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением. В результате машина получила механические повреждения.

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи открыли дело против пожарного, избившего своего коллегу в Петербурге
Соцтакси для больных, криптовалюта и упразднение Уставного суда: в ...
Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 10 тысяч человек
Депутат Резник появился в петербургском ЗакСе после скандала с нарколабораторией
Полиция разыскивает поджигателей иномарок на Петергофском шоссе
Уроженца Узбекистана заподозрили в убийстве соотечественницы в квартире в Шушарах
В Волхове женщина чуть не зарезала своего сожителя
Отец заявил в полицию на молодого парня, переспавшего с его 14-летней дочерью