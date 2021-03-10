На Партизана Германа задержали мужчину, который попал в ДТП на угнанной иномарке

В Петербурге сотрудники полиции задержали водителя, угнавшего иномарку и совершившего на ней ДТП.

В ночь на 10 марта в полицию обратился мужчина 1989 года рождения и сообщил, что неизвестный злоумышленник угнал Mitsubishi Outlander стоимостью 285 000 рублей.

Угонщика задержали у дома 14 по улице Партизана Германа после совершенного на иномарке ДТП. Им оказался мужчина 1990 года рождения, предположительно, находившийся в состоянии опьянения. Иномарка осмотрена и передана собственнику под сохранную расписку. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очевидцы предположили, что водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением. В результате машина получила механические повреждения.