На уборку улиц в Петербурге вышли около тысячи единиц техники

В Смольном отчитались об уборке улиц и дорого в Петербурге.

В среду, 10 марта, на уборку улиц вышли 862 единицы техники и 1235 работников ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству Петербурга. Кроме того, аллеи, бульвары, сады и парки убирают еще 92 машины и 466 специалистов садово-парковых предприятий.

Ночью городские улицы убирали 815 единиц техники и 312 дворников.

С начала зимы с городских дорог вывезли более 1,28 млн кубометров снега.

В Петербурге, 10 марта, ожидается морозная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов. Ветер восточного направления подует со скоростью 1-6 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.