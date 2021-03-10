Депутаты петербургского закса окончательно приняли закон о «балконной амнистии»

Законопроект вступит в силу через десять дней с момента его официального опубликования.. Фото: gov.spb.ru

Законопроект вступит в силу через десять дней с момента его официального опубликования.. Фото: gov.spb.ru

Депутаты петербургского закса приняли в окончательном, третьем чтении закон о «балконной амнистии». Проект направлен на подпись губернатору Петербурга Александру Беглову.

Теперь горожан, которые застеклили балконы без согласования в период до 1 января текущего года, не будут штрафовать за изменение облика фасада здания. Соответствующее примечание будет внесено в закон о КоАП.

Законопроект вступит в силу через десять дней с момента его официального опубликования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице правительство города согласилось с предложением депутатов «Единой России». Теперь новое изменение облика фасада многоквартирного дома нужно будет согласовать не позднее 1 января 2030 года.