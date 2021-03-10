Коломяги рискуют остаться без масленичных гуляний из-за коронавируса

Коломяги рискуют остаться без масленичных гуляний из-за коронавируса
Масленица в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Жители муниципального образования Коломяги пожаловались на местную администрацию, которая в этом году проводить для местных жителей маслиничные гуляния. Причина, как пояснили в администрации, пандемия коронавируса.

При этом в соседних МО планируются мероприятия, посвящённые Масленице, сообщает Peterburg2. В частности, 14 марта в расположенном рядом парке 300-летия пройдёт фестиваль «Масленица» со свето-пиротехническим шоу и фейерверком, а в ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове пройдет праздник «Шуми, Масленица».

«Видимо, там не будет коронавируса в это время», — говорят жители.

Также уличные гулянья и праздники, организованные местной администрацией, планируют провести в Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что многие муниципальные округи Петербурга планируют проводить народные гуляния на весенние праздники. Журналисты определили муниципалитеты, потратившие больше всего денег на праздники.

коломяги масленица праздники


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Страсти по ВНИИБ продолжаются: активисты ждут на народный сход чиновников ...
Большинство сайтов российских госорганов восстановили работу после сбоя
Жители Центрального района Петербурга требуют остановить уплотнительную застройку
На заводе в Колпино кран уронил огромную металлоконструкцию
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской жены — ...
Подросток рассказал, как планировал теракт в Пензенской области
Депутаты Петербурга поддержали упразднение Уставного суда
Коломяги рискуют остаться без масленичных гуляний из-за коронавируса