Коломяги рискуют остаться без масленичных гуляний из-за коронавируса

Жители муниципального образования Коломяги пожаловались на местную администрацию, которая в этом году проводить для местных жителей маслиничные гуляния. Причина, как пояснили в администрации, пандемия коронавируса.

При этом в соседних МО планируются мероприятия, посвящённые Масленице, сообщает Peterburg2. В частности, 14 марта в расположенном рядом парке 300-летия пройдёт фестиваль «Масленица» со свето-пиротехническим шоу и фейерверком, а в ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове пройдет праздник «Шуми, Масленица».

«Видимо, там не будет коронавируса в это время», — говорят жители.

Также уличные гулянья и праздники, организованные местной администрацией, планируют провести в Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что многие муниципальные округи Петербурга планируют проводить народные гуляния на весенние праздники. Журналисты определили муниципалитеты, потратившие больше всего денег на праздники.