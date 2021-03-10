Осужденного актера Михаила Ефремова номинировали на кинопремию «Ника»

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов номинирован на кинопремию «Ника» в категории «Лучшая роль второго плана».

Ефремов получил номинацию за роль в фильме «Француз». В этом фильме актер исполнил роль отца персонажа по имени Валерий Успенский.

На награду также претендуют Александр Балуев («Француз») и Евгений Цыганов («Одесса»).

В 2021 году будут определены лауреаты «Ники» сразу за два года — 2019-й и 2020-й.

Полный список номинантов есть на официальном сайте кинопремии «Ника».

Напомним, ДТП с Ефремовым произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. В аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Суд приговорил Михала Ефремова к восьми годам лишения свободы, а затем смягчил наказание до 7,5 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве продолжаются судебные разбирательства по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Поведение актера прокомментировал политолог Евегний Сатановский.