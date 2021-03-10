В Донбассе начались боевые действия

В поселке Михайловка (Золотое-5) начались вооружённые столкновения военнослужащих Вооруженных сил Украины и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Об этом в своем телеграм-канале пишет бывший официальной представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, в бою используются стрелковое оружие и гранатометы. Местные жители отмечают, что пули буквально рикошетят от стен домов, а в зоне обстрела находится работающая школа.

Напомним, что 27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский хочет лично обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.