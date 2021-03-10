В Петербурге возбудили уголовное дело после проверки опасного пансионата для престарелых в Колпино

Прокуратура Санкт-Петербурга по итогам проверки возбудила уголовное дело по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пансионате для престарелых и инвалидов в поселке Усть-Ижора Колпинского района.
Согласно материалам правоохранителей, в пансионате «Долгожитель» в Колпинском районе Северной столицы выявления многочисленные несоблюдения санитарных и противопожарных требований, из-за чего в учреждении, как отмечают в прокуратуре, существовала «реальная угроза для жизни и здоровья пожилых граждан и инвалидов».
Владельцем пансионата является частный предприниматель. На момент проверки в нем находились 23 человека, часть из которых не могли передвигаться самостоятельно.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Росгвардии спасли из пожара троих людей в поселке Понтонный.