В Петербурге возбудили уголовное дело после проверки опасного пансионата для престарелых в Колпино

Минимальная стоимость проживания в небезопасном пансионате составляла 1,2 тысячи рублей в сутки. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Минимальная стоимость проживания в небезопасном пансионате составляла 1,2 тысячи рублей в сутки. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Прокуратура Санкт-Петербурга по итогам проверки возбудила уголовное дело по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пансионате для престарелых и инвалидов в поселке Усть-Ижора Колпинского района.

Согласно материалам правоохранителей, в пансионате «Долгожитель» в Колпинском районе Северной столицы выявления многочисленные несоблюдения санитарных и противопожарных требований, из-за чего в учреждении, как отмечают в прокуратуре, существовала «реальная угроза для жизни и здоровья пожилых граждан и инвалидов».

Владельцем пансионата является частный предприниматель. На момент проверки в нем находились 23 человека, часть из которых не могли передвигаться самостоятельно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Росгвардии спасли из пожара троих людей в поселке Понтонный.