Петербуржцам назвали самые дешевые туристические направления на майские праздники

Среди открытых на данный момент зарубежных направлений наиболее выгодными для петербуржцев оказались перелеты в Турцию и Грузию.

Так, желающие улететь на турецкие курорты с 9 марта по 30 апреля, должны отдать, в среднем 11 453 рубля за билет в один конец или 22 515 рублей за билет туда-обратно, что на 8% дешевле, чем в 2019 году. Аналогичная ситуация с Тбилиси: чек в одну сторону составляет 13 472 рубля, в оба конца — 25 208 рублей, и это на 18% ниже цен двухгодичной давности, пишут «Невские новости», ссылаясь на пресс-службу сервиса Kupibilet.ru.

Другие курортные направления, наоборот, заметно подорожали. Так, путешествие в ОАЭ обойдется в 30 610 и 37 700 рублей за билет только туда и туда-обратно соответственно. Отдать придется на 21% больше, чем два года назад. Слетать в Египет сейчас на 26%, чем в 2019-м. Средняя стоимость билетов в одну сторону и в оба конца — 30 549 и 37 70 рублей.

Авиабилеты в Армению также за два года выросли в цене на 23%, в одну сторону — 6 294 рубля, туда-обратно — 24 636 рублей. Дороже всего обойдется отдых на Мальдивах: билеты в обе стороны будут стоить в среднем 50 тысяч рублей, что на 15% дороже показателей 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Греция планирует открыть туристический сезон 14 мая.