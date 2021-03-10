Путин заявил, что россиянам не будут запрещать поездки за границу

Путин заявил, что россиянам не будут запрещать поездки за границу
Фото: pixabay

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что власти не будут препятствовать россиянам, которые захотят отправиться в заграничное путешествие, несмотря на пандемию.

В ходе совещания с членами правительства в среду, 10 марта, глава государства отметил, что сейчас, хотя угроза коронавируса еще не миновала, страны, в экономике которых туризм играет существенную роль, начинают открываться для туристов. При этом, подчеркнул Путин, граждан РФ не собираются искусственно удерживать от таких поездок. «Мы не должны, и не будем этого делать», — заявил он.

Владимир Владимирович, однако, напомнил, что на сегодняшний день во многих странах, традиционно являющихся популярными туристическими направлениями среди россиян, эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, куда петербуржцы могут бюджетно слетать на грядущие майские праздники.

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