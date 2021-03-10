Путин заявил, что россиянам не будут запрещать поездки за границу

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что власти не будут препятствовать россиянам, которые захотят отправиться в заграничное путешествие, несмотря на пандемию.

В ходе совещания с членами правительства в среду, 10 марта, глава государства отметил, что сейчас, хотя угроза коронавируса еще не миновала, страны, в экономике которых туризм играет существенную роль, начинают открываться для туристов. При этом, подчеркнул Путин, граждан РФ не собираются искусственно удерживать от таких поездок. «Мы не должны, и не будем этого делать», — заявил он.

Владимир Владимирович, однако, напомнил, что на сегодняшний день во многих странах, традиционно являющихся популярными туристическими направлениями среди россиян, эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

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