Иордания зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Иордания зарегистрировала российскую вакцину &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Страна одобрила экстренное применение препарата.

Регулятор Иордании одобрил экстренное применение вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня, 10 марта, сообщает РИА Новости.

Разрешение на использование российского препарата выдала соответствующая организация. Теперь жителей Иордании будут прививать «Спутником V», чтобы приостановить распространение инфекции. Таким образом, препарат уже одобрен 49 странами с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.

На данный момент «Спутник V» занимает второе место по популярности в мире. Напоминаем, что Россия стала первой страной, в которой зарегистрировали вакцину от коронавируса. Это произошло в августе 2020 год. Медики уверяют, что ее эффективность составляет 91,6%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова призвала прививаться от коронавируса той вакциной, которая есть.

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