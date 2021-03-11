В России подростка оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за надписи о Путине

В России подростка оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за надписи о Путине
Адвокат хочет оспорить решение суда. Фото: pixabay

Парень считает, что президент – вор. Он решил поделиться мнением и написал об этом на стене.

В Красноярске оштрафовали несовершеннолетнего подростка, который написал оскорбительную надпись о президенте России Владимире Путине. Об этом пишет Росбалт.

Парень, участвовавший в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального 23 января, написал на стене остановки, что политик является вором. Он стер слова спустя несколько дней, но было уже поздно. В отношении юноши возбудили административное дело из-за нарушений законодательства о митингах, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу. Суд признал подростка виновным и выписал ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

При этом коммунальщики отметили, что был причинен ущерб имуществу в размере 288 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за надписи в метро, оскорбляющую Путина.

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