В Белоруссии предъявили окончательное обвинение Тихановскому

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского и приближенных к нему лиц.

Как сообщается на сайте белорусского Следкома, Тихановскому предъявлено окончательно обвинение в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствованию работе ЦИК, а также организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Также в деле фигурирует лидер неофициального объединения «Народная грамада» Николай Статкевич. По данным СК, он участвовал в подготовке и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами.

Подчеркивается, что Тихановский «открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов» и разжигал рознь в обществе.

Правоохранители арестовали имущество и денежные средства обвиняемых. Ущерб от действий фигурантов составил более 3,5 млн рублей. Согласно белорусскому законодательству, Тихановскому может грозить до 15 лет лишения свободы.

В 2020 году Тихановский выдвинул свою кандидатуру на выборах в президенты республики, но его отказались регистрировать. В итоге в выборах участвовала его супруга Светлана Тихановская.

В мае Тихановский и его соратники были задержаны после пикета в поддержку его супруги, а после арестованы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тихановская спрогнозировала, сколько Лукашенко продержится у власти.