Следком посмертно возбудил дело против отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян.

Как сообщает РБК, против Хачатуряна открыто уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание».

«Официальной [информации] нет. Но с большой долей вероятности Мария, Ангелина и Крестина будут признаны потерпевшими», — заявил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года. Его зарезали три дочери отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Причиной стали «физические и психические страдания», которые он причинял сестрам.

Девушкам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору, хотя защита настаивает, что это была необходимая самооборона. Сестры Хачатурян были помещены в СИЗО, затем им смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», а впоследствии освободили от электронных браслетов.

Адвокаты девушек утверждают, что Хачатурян подвергал их сексуальному насилию.

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