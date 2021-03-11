Следком посмертно возбудил дело против отца сестер Хачатурян

Следком посмертно возбудил дело против отца сестер Хачатурян
На Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело. Фото: страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян.

Как сообщает РБК, против Хачатуряна открыто уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание».

«Официальной [информации] нет. Но с большой долей вероятности Мария, Ангелина и Крестина будут признаны потерпевшими», — заявил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года. Его зарезали три дочери отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Причиной стали «физические и психические страдания», которые он причинял сестрам.

Девушкам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору, хотя защита настаивает, что это была необходимая самооборона. Сестры Хачатурян были помещены в СИЗО, затем им смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», а впоследствии освободили от электронных браслетов.

Адвокаты девушек утверждают, что Хачатурян подвергал их сексуальному насилию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что убийцы российского посла в Турции получили пожизненные сроки.

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