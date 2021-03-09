Убийцы российского посла в Турции получили пожизненные сроки

Убийцы российского посла в Турции получили пожизненные сроки
Пятерых фигурантов дела об убийстве российского посла в Турции приговорили к пожизненному заключению. Фото: unsplash

В Анкаре суд вынес приговоры фигурантам дела об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Всего по делу об убийстве проходили 19 человек.

Суд установил, что Салих Йылмаз отдал приказ на убийство посла Мевлюту Мерту Алтынташу. Последний был ликвидирован спецназом в день трагедии. Йылмазу дали два пожизненных срока. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, который был куратором убийцы.

Еще трое обвиняемых получили по одному пожизненному сроку за причастность к убийству Кралова. Шестерых обвиняемых оправдали, еще восемь фигурантов осуждены на сроки от пяти 15 лет. Дела девяти беглецов выделили в отдельное производство. Защита осужденных не согласна с приговором и намерена обжаловать решение суда, сообщает агентство «Анадолу».

Посол РФ Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре, где выступал на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Его убил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, бывший сотрудник полиции. Он попал в здание, предъявив свое старое удостоверение. Нападавший выстрелил в посла 11 раз и ранил еще трех человек. В результате он был убит правоохранителями на месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военная прокуратура выступила против изменения приговора срочнику Шамсутдинову.

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Убийцы российского посла в Турции получили пожизненные сроки
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