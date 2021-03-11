Министр культуры Крыма нецензурно выругалась в прямом эфире из-за неисправной техники

Министр культуры Крыма нецензурно выругалась в прямом эфире из-за неисправной техники
Крымский министр культуры Арина Новосельская выругалась в прямом эфире. Фото: сайт Минкульта Крыма

Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась нецензурной бранью на видеосовещании правительства региона, которое транслировалось в прямом эфире главного крымского телеканала.

Совещание было посвящено реализации инфраструктурных проектов, его провели в четверг, 11 марта. Во время его проведения случайно произошло включение Новосельской, после чего та выругалась на сбои видеосвязи.

«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое? Провести служебное расследование», — сказал глава республики Сергей Аксенов на совещании.

«Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась», — ответила министр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне стали чаще материться в социальных сетях после введения запрета на нецензурную лексику.

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