Министр культуры Крыма нецензурно выругалась в прямом эфире из-за неисправной техники

Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась нецензурной бранью на видеосовещании правительства региона, которое транслировалось в прямом эфире главного крымского телеканала.
Совещание было посвящено реализации инфраструктурных проектов, его провели в четверг, 11 марта. Во время его проведения случайно произошло включение Новосельской, после чего та выругалась на сбои видеосвязи.
«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое? Провести служебное расследование», — сказал глава республики Сергей Аксенов на совещании.
«Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась», — ответила министр.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне стали чаще материться в социальных сетях после введения запрета на нецензурную лексику.