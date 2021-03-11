У таможенного поста на севере Петербурга нашли труп мужчины в машине

Днем в четверг, 11 марта, на территории петербургской таможни на Горском шоссе в Выборгском районе города в автомобиле обнаружили труп человека.

По информации правоохранительных органов, погибший оказался 48-летним жителем Белгорода. Тело мужчины находилось в багажнике машины. Согласно предварительным данным, следов насильственной смерти на трупе не обнаружено. Причину гибели все же установят специалисты, умершего уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Отметим, что никаких сведений об автомобиле, в котором находился мужчина, пока что нет, как и об обстоятельствах его обнаружения. Полицейские уже разбираются в деталях происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчерашним утром житель Васильевского острова, вернувшись из отделения полиции, куда его отвезли за шумную посиделку, обнаружил в своей квартире труп собутыльника.