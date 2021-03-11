В Петербурге завели уголовное дело против экс-воспитательницы, истязавшей ребенка

Следователи Северной столицы возбудили уголовное дело в отношении бывшей воспитательницы одного из районных детских садов за истязание ребенка.

Прокуратура, проводившая проверку, установила, что женщина, работающая в компенсирующей группе детского сада таскала пятилетнюю девочку за волосы и уши, хватала за шею, что приносило малышке физические и психологические страдания. У ребенка остались следы истязаний в виде синяков.

Воспитательницу уже уволили, еще трое сотрудников дошкольного учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. Уголовное дело возбуждено по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшую сотрудницу Законодательного собрания Санкт-Петербурга оштрафовали на 30 тысяч и лишили прав на 1,5 года за отказ прохождения медицинского освидетельствования.