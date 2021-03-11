В Ленобласти в пятницу ожидается потепление

В пятницу, 12 марта, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью в большинстве пройдет снег, отдельные районы настигнет метель.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время столбики термометров покажут -6…-11 градусов на западе, на востоке Ленобласти похолодает до -13…-18 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне -1…-6 градусов.

В течение суток атмосферное давление будет понижаться. На дорогах будет гололедица, в связи с чем МЧС просит водителей соблюдать осторожность во избежание ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первый месяц весны может выдаться теплым, если на территорию страны будут поступать теплые ветры и воздушные массы. Однако экстремально высоких температур можно не ждать.