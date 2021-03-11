Названа дата начала производства российской вакцины «Спутник V» в Сербии

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Глава межправительственного комитета Сербии по сотрудничеству с Россией Ненад Попович рассказал, что производство российского вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны начнется до 20 мая.

«Производство российской вакцины «Спутник V» в институте вирусологии «Торлак» начнется до 20 мая текущего года», — цитирует его ТАСС.

В начале марта Сербия получила еще 100 тыс. доз «Спутника V».

Россия стала первой страной, зарегистрировавшейся вакцину от коронавируса. Это произошло в августе прошлого года, вакцинация началась в декабре. «Спутник V» занимает второе место по популярности в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медицинский регулятор Зимбабве одобрил применение российской вакцины от коронавируса. Известно, что разрешение на экстренное применение получили четыре препарата: