В Подмосковье мужчина с ножом напал на людей у торгового центра

Неизвестный с ножом напал на людей в торговом центре в Подмосковье.

Инцидент произошел у ТЦ «Вегас» на Каширском шоссе. В результате нападения ранения получили два человека. Нападавший скрылся, его сейчас ищет полиция.

После инцидента торговый центр работает штатном режиме.

«Да, это в нашем произошло, но уже давно разобрались, выгнали, так сказать, всех, кто в этом участвовал, и передали в полицию. Да, сейчас уже ничего не угрожает, все хорошо», — сообщили РИА «Новости» в ТЦ «Вегас».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 16 часов 2 марта на Уральской улице, 29, неизвестный мужчина напал на курьера. Хулиган приставил нож к горлу сотрудника магазина.