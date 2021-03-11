«ВКонтакте» предоставляла личные данные пользователей в СК

«ВКонтакте» предоставляла личные данные пользователей в СК
«ВКонтакте» предоставляла личные данные пользователей в Следственный комитет. Фото: Pixabay

Администрация соцсети «ВКонтакте» предоставляла личные данные пользователей Следственному комитету РФ в рамках дела об организации несанкционированной акции протеста.

По тому делу осуждена муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.

Как сообщает ТАСС, администрация с «ВКонтакте» передала телефонные номера пользователей соцсетей, просмотревших публикации Галяминой с призывами к участию в несанкционированной акции. Об этом говорится в докладной записке заместителю руководителя Главного управления криминалистики СК РФ Ивану Стрельцову.

Подлинность документа подтвердила и сама муниципальный депутат.

Мосгорсуд 11 марта приговорил Галямину к двум годам условно. По версии следствия, в начале июля прошлого года муниципальный депутат выложила в Сети публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованной акции протеста в центре Москвы.

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