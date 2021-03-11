Генсек ООН заявил, что над миллионами людей нависла угроза голода

Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе массового голода в мире.

Он отметил, что по состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности — цифра выросла на 20 процентов за год.

«Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции, — цитирует его РИА «Новости».

Представитель ООН добавил, что нужны срочные меры, чтобы не допустить массового голода. Голод распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу. От голода страдают в Южном Судане, Йемене и Афганистане. На грани голода по миру живут

В мире более 30 млн людей находятся на грани голода. В целях предотвращения этой тенденции в ООН хотят создать рабочую группу, в состав которой войдут финансовые организации и другие учреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Бисли, согласно прогнозу ВПП, число людей, которым не хватает продовольствия, до конца года увеличится на 80% — со 140 млн до 270 млн человек. Как объяснил глава ВПП, это означает настоящую катастрофу — мир стоит перед риском голода библейских масштабов.