Биатлонист Латыпов прокомментировал 25-е место в спринте в Нове-Место

Биатлонист Латыпов прокомментировал 25-е место в спринте в Нове-Место
Эдуард Латыпов занял 25-е место.Фото: instagram.com/edlatypov/

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Он отметил, что не расстраивается по этому поводу.

«Гонка не совсем задалась в плане стрельбы. Я не расстраиваюсь. Двигаемся дальше, работаем. Результат все равно хороший. Все так быстро исправить не получается, но прогресс есть», — заявил он в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в четверг, 11 марта, в чешском Нове-Место начался предпоследний этап Кубка мира по биатлону-20/21. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, он занял 16 место. Александр Логинов стал 17-м. Эдуард Латыпов занял 25-е место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский биатлонист Александр Логинов на фоне сообщений об обысках пропустит масс-старт на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Личный тренер спортсмена не исключает, что он может завершить карьеру.

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