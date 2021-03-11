Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 17 апреля

Правительство Финляндии решило продлить ограничения на въезд в страну до 17 апреля.

Ограничения на въезд касаются всех стран Шенгена, кроме Исландии, сообщили в пресс-службе кабмина Финляндии,

Попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Отмечается, что справка об отрицательном тесте на COVID-19 не дает права въезда в страну.

Напомним, с 8 марта Финляндия ужесточила ограничения по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

По последним данным, в стране число зараженных достигло 64 609 человек, 46 тыс. пациентов выздоровели, 776 умерли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер-министр страны Санна Марин заявила, что режим уже вводили год назад из-за пандемии коронавируса. На этот раз снования те же, что в марте 2020 года. Власти сейчас думают над тем, чтобы закрыть рестораны в городах, где больше всего заразившихся.