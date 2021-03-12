Десять стран ЕС приостановили использование зарубежной вакцины AstraZeneca

Десять стран ЕС приостановили использование зарубежной вакцины AstraZeneca
Вакцинацию AstraZeneca было решено приостановить. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как у нескольких пациентов после применения данного препарата образовались тромбы.

Указанный случай был зафиксирован в Австрии, где привитая женщина скончалась. Как сообщает «Би-би-си», в результате с использованием вакцины решили повременить Дания, Норвегия, Исландия, Эстония, Литва, Люксембург, Кипр, Латвия и Италия. В странах также выявляли случаи тромбоза у пациентов, в Эстонии и Южной Корее три пациента скончались после прививки.

Сейчас специалисты выясняют, связаны ли смертельные случаи с вакцинацией AstraZeneca.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нехватка вакцины от COVID-19 наблюдается в 16 прививочных пунктах Петербурга.

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