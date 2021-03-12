Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти, а в Петербурге — снижаться

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти, а в Петербурге &#8212; снижаться
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

Заболеваемость коронавирусом в России растет второй день подряд. А в Петербурге соответствующий показатель снизился по сравнению с предыдущим днем.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. За последние сутки в России выявили 9 794 новых случая заражения коронавирусом, накануне сообщалось о 9270 случаях. В Петербурге за 24 часа зафиксировали 957 инфицированных, накануне — 961.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, летальная статистика по стране также растет — 486 смертей за сутки, накануне данный показатель равнялся 459 . В Северной столице выявили 46 умерших от последствий новой болезни, накануне вирус унес жизни 40 ковид-пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ношение маски обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек.

заболеваемость зараженные Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Метеозависимым петербуржцам придется нелегко в ночь на 13 марта
Под «мостом глупости» застрял второй за утро грузовик, проезд ...
Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина
Роскомнадзор, замедливший работу Twitter, ждет реакцию от соцсети
Распространявшей порнографию с участием 10-летней дочки кассирше ...
«Ленфильм»и издание «Питер» запишут аудиокниги
12 марта: День Прокопа Перезимнего, что можно и нельзя делать
В Ленобласти бригадира стройки поймали на краже инструментов с ...