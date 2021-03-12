Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти, а в Петербурге — снижаться

Заболеваемость коронавирусом в России растет второй день подряд. А в Петербурге соответствующий показатель снизился по сравнению с предыдущим днем.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. За последние сутки в России выявили 9 794 новых случая заражения коронавирусом, накануне сообщалось о 9270 случаях. В Петербурге за 24 часа зафиксировали 957 инфицированных, накануне — 961.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, летальная статистика по стране также растет — 486 смертей за сутки, накануне данный показатель равнялся 459 . В Северной столице выявили 46 умерших от последствий новой болезни, накануне вирус унес жизни 40 ковид-пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ношение маски обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек.