Спасатели Ленобласти отрабатывали борьбу с африканской чумой свиней

В командно-штабных учениях принял участие заместитель начальника Всеволожского местного пожарно-спасательного гарнизона Владимир Миронов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти

В командно-штабных учениях принял участие заместитель начальника Всеволожского местного пожарно-спасательного гарнизона Владимир Миронов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти

В пятницу, 12 марта, во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники МЧС отрабатывали действия мобильных отрядов в случае вспышки распространения африканской чумы свиней.

Учения заключались в отработке алгоритмов проведения мероприятий, направленных на предупреждение распространения, локализацию и ликвидацию опасного заболевания. В частности, обсуждалось выполнение таких задач, как установка границ очага, организация охранно-карантинных постов и проживания для участников ликвидации очага, обеспечение медицинской помощи, уничтожение трупов, дезинфекция, демонтаж конструкций, контроль отсутствия диких кабанов и безнадзорных животных в угрожаемой зоне и так далее.

По легенде, устранять вспышку африканской чумы свиней МЧСникам пришлось в личном подсобном хозяйстве Михайлов в поселке Стеклянный Ручей Всеволожского района Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью спасатели тушили вспыхнувшую иномарку на КАД.