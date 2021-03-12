Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина

Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина
Девушке посоветовали обратиться к психиатру, чтобы решить проблему восприятия своего тела. Фото: pixabay

Жительница китайской провинции Чжэцзян внезапно узнала, что она интерсекс — человек с нетипичными половыми признаками, которые входят в общепринятые нормы восприятия мужского и женского тела.

Как пишет Global Times, 25-летняя Пинпин всегда считала, что она женщина — девушка даже вышла замуж в 2020 году. При этом у китаянки никогда не было менструаций, а после свадьбы, когда они с мужем решили завести детей, у Пинпин не получалось забеременеть.

Правда вскрылась при необычных обстоятельствах: девушка вывихнула лодыжку, из-за чего её отправили на обследование в клинику. Каково было удивление врачей, когда они обнаружили, что у Пинпин отсутствует матка и яичники, а половые органы недоразвиты. Кроме того, у китаянки присутствует мужская Y-хромосома — фактически, с точки зрения генетики она мужчина.

При этом мужских половых органов на теле девушки нет, но, по предположениям врачей, они просто деградировали. У Пинпин выявили врожденную патологию, которая могла быть следствием межродственного брака её родителей и причиной развития интересексуальности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты, по мнению диетолога, пробуждают сексуальное желание.

интерсекс Китай


 

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