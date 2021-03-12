Экс-кондитера Коркунова признали банкротом

Экс-кондитера Коркунова признали банкротом
Суд признал бизнесмена банкротом. Фото: pixabay

У бизнесмена нашлись долги в размере 1,9 миллионов рублей, которые он якобы не мог погасить в связи с нахождением за границей.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя кондитерской фабрики «А. Коркунов» и бывшего основного акционера казанского Анкор Банка Андрея Коркунова. Иск о банкротстве подали от лица Анкор Банка. Об этом пишет РБК.

Ожидается, что будет продано имущество Коркунова, чтобы были погашены долги в размере 1,9 миллиона рублей. Представители бизнесмена уверяли, что он может погасить долги, но так как находится за границей, у него «возникают сложности с коммуникацией» с кредиторами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти отправлен под арест экс-глава Кировского района за намеренное банкротство «Водоканала» и долги в 600 млн.

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