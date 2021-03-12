Петербургский профессор предупредил об опасном «феномене трех часов»

Нарушения сна могут сигнализировать о различных проблемах с организмом. Фото: pixabay

Нарушения сна могут сигнализировать о различных проблемах с организмом. Фото: pixabay

Профессор РГПУ имени Герцена Андрей Шангин рассказал, чем опасно регулярное пробуждение посреди ночи, около трех часов.

По словам специалиста, причиной такого феномена может быть смена ритмов или недостаточный синтез мелатонина, гормона сна. Здоровый организм не пробуждается при максимальной концентрации этого гормона, отметил профессор в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

«Феномен трех часов» является так называемым «эндогенным профилем» ряда психических расстройств, из которого человек вынужденно пробуждается. Таким образом, регулярный подъем в три часа ночи может быть сигналом о сбое в функционировании структур мозга, считает Шангин.

При этом эксперт добавил, что режим сна можно вернуть в нормальное русло самостоятельно. Для этого необходимо, в частности, завершать все дела перед сном, чтобы мозг не продолжал работать вместо отдыха. Кроме того, следует избегать плотных приемов пищи перед отходом ко сну. Не лишним будет удобно обустроить постель.

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