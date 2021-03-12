Российских заключенных могут отправить на расчистку Арктики

Российских заключенных могут отправить на расчистку Арктики
Что будет входить в обязанности заключенных при работе в Арктике, Калашников не озвучил. Фото: pixabay

Российских осужденных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны от накопленных загрязнений.

Об этом в пятницу, 12 марта, пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Глава ведомства в ходе заседания коллегии ФСИН по итогам прошедшего года отметил, что соответствующая договоренность уже достигнута с администрацией Красноярского края и города Норильска.

Добавим, что информацию о возможном принудительном привлечении заключенных к очистным работам на территории Арктики озвучивали еще в декабре прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оператор сотовой связи «МегаФон» планирует создать на базе Коми опорный узел технологического развития Арктики.

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Российских заключенных могут отправить на расчистку Арктики