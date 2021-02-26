МегаФон создаст на базе Коми опорный узел технологического развития Арктики

МегаФон создаст на базе Коми опорный узел технологического развития Арктики
Подписание соглашения о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect. Фото: МегаФон

МегаФон и правительство Республики Коми подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect по строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию. Оператор планирует построить отвод до Воркуты — самого восточного европейского города, который находится за Полярным кругом. Это обеспечит надежную связь и быстрый интернет для более 50 000 жителей удаленных территорий, вахтовых поселков, угледобывающих и нефтегазовых месторождений региона.

Республика Коми стала третьим северным регионом, который подключился к реализации важнейшего проекта в Арктической зоне. Глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян договорились повысить доступность современных телеком-услуг в регионе.

Отвод, построенный от основной линии, позволит реализовать существующие потребности в передаче данных и высокотехнологичных цифровых проектах для предприятий, работающих в Печорском угольном бассейне. А также даст импульс для развития всех отраслей на территории Коми.

«Перед нами сегодня стоит важнейшая задача – создать на базе Республики Коми один из опорных узлов технологического развития Российской Арктики, — заявил Владимир Уйба. – Для республики, особенно наших арктических территорий, участие в проекте Arctic Connect имеет стратегическое значение. Сейчас мы активно работаем над созданием в Воркуте арктического медицинского кластера, который востребован в том числе для обслуживания Северного морского пути. Реализация таких проектов требует наличия хорошей и устойчивой связи, возможности передавать по сети интернет очень большие объёмы данных. Ну и, конечно, соглашение о сотрудничестве с МегаФоном будет способствовать устранению цифрового неравенства, обеспечению связью жителей удалённых территорий».

Оператор намерен развивать цифровую инфраструктуру региона на базе стандартов UMTS, GSM и LTE. Правительство окажет помощь в организации тестирования на территории региона передовых технологий.

«За последние пять лет мы инвестировали более 260 миллионов рублей в развитие сети в Республике Коми. Построены десятки и модернизированы сотни объектов связи, 70% базовых станций в Республике работают в сети 4G. Суровый климат, удаленность населенных пунктов, особенности логистики и географического расположения существенно осложняют развитие телеком-инфраструктуры в арктических регионах. Отвод в Воркуте позволит развернуть новую волоконно-оптическую сеть, создать основу для внедрения современных высокотехнологичных решений», — отмечает генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Подводная линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения страны, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Второй этап изысканий запланирован летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей. МегаФон объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон – четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

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