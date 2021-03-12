«Севкабель Порт» могут объединить с соседним пространством

&#171;Севкабель Порт&#187; могут объединить с соседним пространством
Севкабель Порт. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Сейчас разрабатывается концепция проекта. У проектов, скорее всего, будет общая набережная.

Общественное пространство «Севкабель Порт» хотят объединить с территорией бывшей Фабрики им. Веры Слуцкой. Часть уличного пространства может стать общей для резидентов и гостей обоих проектов, заявил куратор «Севкабель Порта» Алексей Онацко в разговоре с РБК.

Известно, что сейчас разрабатывается концепция проекта. Бизнесмены пытаются понять, как развивать эту территорию и что с ней делать в дальнейшем. Онацко подчеркивает, что нельзя говорить о расширении «Севкабель Порта». Речь, скорее, идет о создании общей комфортной среде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у метро «Проспект Большевиков» благоустроят общественное пространство. Власти планируют сделать пространство с прогулочными аллеями и зонами отдыха.

новости СПб общественное пространство севкабель порт


 

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