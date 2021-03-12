В Ленобласти руководство сети частных реабилитационных центров обвиняется в похищении человека

Граждан могли лишать свободы под видом предоставление услуг по медицинской реабилитации.
В Ленинградской области перед судом предстанет руководство сети частных реабилитационных центров. Граждан обвиняют в похищении человека и незаконном лишении свободы людей под видом предоставления услуг по реабилитации. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела и передали материалы дела в суд. По предварительным данным, обвиняемые обещали зависимым помощь, а затем незаконно удерживали их в частных домовладениях на территории Ленобласти. За предоставленные «услуги» владельцы центров брали от 40 до 100 тысяч рублей в месяц.
Известно, что в центрах содержалось около 50 человек из разных регионов России.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приозерском районе задержали двоих подозреваемых в похищении человека.